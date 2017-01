CCP sugere medidas no IRC e tributações autónomas como alternativas à TSU

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços (CCP), João Vieira Lopes, considera que não há medidas que possam substituir com eficácia o desconto da Taxa Social Única na redução dos custos das empresas que vão suportar o aumento do salário mínimo para 557 euros.

Porém, numa altura em que se espera o provável chumbo da redução da TSU na quarta-feira, no Parlamento, Vieira Lopes sugere que as alternativas passem pelo IRC e pelas tributações autónomas.

“Uma medida de impacto direto relacionada diretamente com os trabalhadores que têm o salário mínimo não existe mais nenhuma”, refere o presidente da CCP, em entrevista à Antena 1 e ao Negócios.

Segundo explica, o que ficou combinado com o primeiro-ministro é que os parceiros sociais se voltem a sentar à mesa com o Governo depois de a TSU ser chumbada.

“Existem medidas genéricas para as empresas que podem ser encontradas, na área fiscal, na área económica, na área dos custos do contexto, e temos estado a debater algumas destas questões mas não há nenhuma que seja diretamente proporcional” ao salário mínimo, referiu, no programa Conversa Capital.

A CCP reúne-se na segunda-feira com o CDS, que propôs a diminuição do IRC num pacote de quatro medidas alternativas ao desconto de 1,25 pontos da TSU.

O PSD anunciou na semana passada que vai estar ao lado do PCP e do Bloco de Esquerda para chumbar no Parlamento a redução da taxa social única em 1,25 pontos percentuais para as empresas abrangidas pela subida do salário mínimo.

A decisão inviabiliza a concretização do acordo de concertação social que o Governo tinha anunciado em Dezembro.