CCDR-N: Fronteira Norte de Portugal/Galiza é a “mais dinâmica” entre os dois países

“Este lado da fronteira entre Portugal e Espanha é o mais dinâmico de todos”, destacou Ester Silva, vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e membro do Conselho Superior do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galiza-Norte de Portugal (AECT – GNP).

Este agrupamento, criado em 2008 e com o primeiro ato em 2010, permitiu àquela que foi a primeira comunidade de trabalho transfronteiriça em Portugal ter personalidade jurídica para formular um plano de atividades, conceber um orçamento e ter uma ação concreta sobre um território que abrange, segundo dados de 2015, 6,5 milhões de cidadãos.

Ao longo de quase dez anos, foi feito um trabalho de cooperação estratégica e de proximidade, tendo sido possível “imprimir uma dinâmica de desenvolvimento que permitiu uma certa equiparação” do Norte com a Galiza, assinalou a responsável.