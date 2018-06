Caves da Cockburn’s receberam mais de 20 mil visitantes no primeiro ano

Ainda antes de completar o primeiro ano da abertura do espaço requalificado, a 17 de julho do ano passado, as Caves da Cockburn’s, em Vila Nova de Gaia, já receberam mais de 20 mil visitantes.

“Até ao momento, o centro de visitas já recebeu mais de 20 mil visitantes. Os turistas franceses são aqueles que mais visitam o espaço seguidos pelos espanhóis e visitantes do Reino Unido. Para celebrar esta data, o ‘lodge’ tem agendadas várias atividades para todos os públicos durante o mês, incluindo uma visita guiada inclusiva”, sublinha um comunicado da Cockburn’s.

O espaço gerido pela Symington Family Estates assume-se como as maiores Caves de Vinho do Porto na zona histórica de Vila Nova de Gaia e garante que é o único armazém em que é possível ver a equipa de tanoaria em atividade.

No arranque do mês de aniversário, as Caves da Cockburn’s vão abrir as suas portas para várias visitas guiadas gratuitas, integradas na quarta edição do ‘Open House Porto’.

Nos dias 30 de junho e 1 de julho, o espaço da Symington tem previstos percursos acompanhados a cada 30 minutos, entre as 10h00 e as 17h00, e visitas comentadas com o arquiteto Luís Loureiro (sábado, às 16h00) e o ‘designer’ Nuno Gusmão (domingo, às 11h00).

Está ainda prevista uma atividade para os mais pequenos, que são incentivados a tornarem-se detetives e decifrarem enigmas no lodge.

As Caves da Cockburn’s salientam ainda que estão integradas num roteiro para a inclusão, promovendo uma visita dedicada a um público cego e surdo, que terá tradução em Língua Gestual Portuguesa (LGP).

A visita inclusiva ao espaço – agendada para domingo, às 12h00 – vai receber 40 pessoas e será feita por Joe Alvares Ribeiro (diretor executivo da Symington).

O momento contará ainda com a participação de Paula Costa (presidente da ACAPO), Ana Bela Baltazar (representante do Hands To Discover), Nuno Sampaio (diretor da Casa da Arquitetura) e Valentim Miranda (vereador da Reabilitação Urbana da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia).

“A Symington pretende continuar a promover a inclusão de todos os públicos neste espaço para que o património possa ser usufruído na plenitude o mais democraticamente possível”, assume o referido comunicado da Cockburn’s.

Durante o percurso às Caves, é possível conhecer os armazéns, as garrafeiras, a tanoaria e o museu que contém uma coleção de aguarelas do século XIX, da autoria do Barão de Forrester, bem como alguns dos registos da década de 1930 de outra figura lendária do Vinho do Porto, John Henry Smithes.

Paralelamente, para celebrar a chegada do verão, as Caves da Cockburn’s abrem o seu terraço, propondo três menus que podem ser apreciados no final da visita guiada ao espaço.

A Symington Family Estates é uma empresa de propriedade e gestão familiar, que detém a Graham’s, uma das 10 marcas de vinho mais admiradas no mundo, segundo a revista ‘Drinks International’, bem como as marcas Dow’s, Cockburn’s e Warre’s, e os vinhos DOC Douro: Quinta do Vesuvio, Quinta do Ataíde, Altano e P+S.

“A família Symington está presente no Douro há cinco gerações — desde 1882 — mas, se seguirmos a linhagem da família através da bisavó da atual geração, a ligação dos Symington aos vinhos do Douro recua no tempo 14 gerações, transportando-nos até meados do século XVII e aos próprios primórdios da história do vinho do Porto. É, atualmente, a maior proprietária de quintas na região do Douro e um dos principais produtores de vinho do Porto de qualidade superior, as chamadas categorias especiais”, conclui o comunicado da Cockburn’s.