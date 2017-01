Cavaco Silva: “Soares foi uma das personalidades mais marcantes do século XX português”

O ex-Presidente da República Cavaco Silva considerou que “Soares foi uma das personalidades mais marcantes do século XX português. O seu contributo foi decisivo para a defesa da liberdade, para a defesa da democracia em momentos conturbados da vida nacional. O Dr. Mário Soares esteve na primeira linha revelando uma coragem extraordinária na defesa da democracia pluralista e lutando contra todas as formas de opressão, de ditadura e de totalitarismos”.

Cavaco Silva frisou ainda o papel de Mário Soares na adesão de Portugal à CEE, lembrando que “Portugal deve ao Dr. Mário Soares a visão estratégica da importância da adesão às comunidades europeias para o futuro do nosso país. Homenageamos um europeísta convicto, um Homem que dedicou a maior parte da sua vida à defesa dos ideais republicanos e dos ideais democráticos”.

O ex-lider do PSD lembrou que “nalguns momentos da vida política nacional, fui um adversário do Dr. Mário Soares, mas isso não impediu que apoiasse a sua recandidatura à presidência da república e que elogiasse o seu contributo decisivo para a defesa da liberdade, da democracia e essa visão estratégica da importância da União Europeia para Portugal. Ele teve a perceção de que era da maior importância para o futuro de Portugal a adesão às comunidades europeias. Além disso, sempre reconheci as capacidades políticas do Dr. Mário Soares, como se dizia um verdadeiro ‘animal político’, como eu tive oportunidade de testemunhar várias vezes. Mas este não é o tempo de lembrar discordâncias do passado, é sim o tempo de reconhecer a importância do contributo de Mário Soares para a nossa democracia, o trabalho que ele desenvolveu para a defesa dos ideais democráticos e reconhecer quanto Portugal deve ao político Mário Soares”.