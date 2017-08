Cavaco, o professor, vai dar aula da Universidade de Verão do PSD

Será o segundo ex-Presidente da República a marcar presença na Universidade de Verão do PSD, depois de Mário Soares. Cavaco Silva está no próximo dia 30 de agosto em Castelo de Vide com o mote “Quando a realidade tira o tapete à ideologia”, naquela que será uma das raras aparições públicas do antigo Chefe de Estado desde que deixou Belém.

“Para o Instituto Sá Carneiro e para a direção da Universidade de Verão é uma honra acolher o professor Cavaco Silva, uma personalidade ímpar na construção do Portugal moderno, na sua primeira intervenção política no ambiente do PSD”, realçou ao Expresso o social-democrata Duarte Marques.