Cautela e espera pela Fed limitam ganhos em Wall Street

As principais bolsas norte-americanas fecharam pouco alteradas, com os investidores à esperada do final da reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana. A cimeira entre EUA e Coreia do Norte não impressionou os investidores, que estão mais focadas na amplamente esperada subida da federal funds rate.

Apesar da guerra comercial iniciada por Donald Trump e das divergências dos Estados Unidos com os outros seis membros do G7, a robustez da economia norte-americana deverá ser a principal razão para que o banco central liderado por Jerome Powell mantenha o percurso de normalização da política monetária.

Assim, é amplamente esperado pelo mercado que a Fed anuncie um novo aumento da federal funds rate target após a reunião de dois dias que termina esta quinta-feira, às 19 horas (em Lisboa). O aumento – o segundo este ano – nos juros de referência deverá ser de 0,25 pontos base para um intervalo entre 1,75% e 2%.