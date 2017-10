Católica School of Law é melhor portuguesa na área do Direito

O LL.M. Law in a European and Global Context, destinado a recém-licenciados que ambicionam iniciar carreiras jurídicas internacionais, ocupa a 14ª posição no ranking, à frente de outros programas de direito de prestigiadas escolas da Europa Ocidental.

Até ao corrente ano, já passaram por estes programas juristas de mais de 45 nacionalidades diferentes e provenientes das mais prestigiadas escolas mundiais. No presente ano letivo, 60% dos alunos são estrangeiros.

Além deste, a Católica Global School of Law, dirigida por Luís Barreto Xavier, na foto, coloca outro mestrado no ranking dos melhores da Europa Ocidental: Advanced LL.M. International Business Law, destinado a juristas com experiência profissional, que ocupa o 27º lugar da tabela.