Católica debate hoje “Tecnologia e Big Data”

“Tecnologia e o Big Data” é o tema do próximo Breakfast@Católica, um ciclo de encontros da Universidade Católica Portuguesa (UCP) que vai já na sua segunda edição e que conta com o apoio do Jornal Económico, enquanto Media Partner.

O próximo evento, agendado para hoje, segunda-feira, 28 de maio, pelas 9h00, no Restaurante Vila Plana, na UCP, terá como oradores Ângelo Ramalho, CEO da EFACEC, Jorge Reto, Head of Google Cloud Portugal e Sofia Tenreiro, General Manager da CISCO

Através da partilha do posicionamento e know how das empresas convidadas, será debatida a relevância desta temática na definição das estratégias de desenvolvimento do tecido empresarial português que, cada vez mais, tem de conseguir cruzar e analisar um grande volume de dados.