Cativações inconstitucionais

As cativações orçamentais são o tema quente das finanças públicas. A cativação de verbas corresponde à reserva de montantes de despesa previstos no Orçamento do Estado (OE), que apenas são executados sob autorização do ministro das Finanças (MF). Quando surgiram no final dos anos 1980, estavam associados aos deveres da boa administração. Era um instrumento de gestão flexível que permitia ao governo uma “rigorosa contenção de despesa” (como dizia a lei).

Em 1988 e em 2003, o Tribunal Constitucional teve oportunidade de esclarecer que as cativações na sua versão original (mais circunscrita) não violavam a Constituição, com o argumento de que “a aprovação do Orçamento de Estado não implica necessariamente que os serviços tenham sempre de utilizar os créditos abertos até ao esgotamento”.

Com a crise de 2011-2014 as cativações sofreram uma expansão, tornando-se mais complexas e gravosas. Deixaram de corresponder a verbas reservadas, em parcelas orçamentais facilmente identificáveis, para se tornarem num instrumento de controlo generalizado do orçamento e do funcionamento do Estado por parte do MF.