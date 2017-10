Cativações: Governo vai publicar informações a cada três meses

O Governo vai passar a entregar a cada três meses, na Assembleia da República, informação sobre a execução da despesa e da receita por programa, nomeadamente os valores das cativações.

A medida de “acordo com o princípio da transparência orçamental”, está inscrita na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) entregue hoje no Parlamento.

“O Governo disponibiliza trimestralmente à Assembleia da República, com a síntese de execução orçamental, informação sobre a execução da despesa e da receita por programa, e demais elementos relevantes sobre a execução do Orçamento do Estado, designadamente informação sobre cativos”, pode ler-se na proposta.