Catástrofes naturais: 5 conselhos para adultos com crianças

Siga os conselhos:

– Trace um plano prévio sobre como proceder se a família se separar durante uma evacuação. Desta forma, os seus filhos saberão que comportamento adoptar e onde se devem dirigir no caso de uma eventualidade.

– É importante que os seus filhos tenham consigo as informações básicas, como o número do cartão de cidadão e números de contacto, se for necessário transmiti-las às autoridades.

– Se o seu filho ainda não conseguir falar escreva no próprio corpo da criança, o nome, a morada, o nome dos pais ou contacto telefónicos com uma caneta de tinta resistente à humidade.

– Em caso de evacuação, é importante ter uma fotografia actualizada do seu filho. Se possível, tenha sempre uma consigo ou envie por e-mail para familiares ou amigos muito próximos fotografias dos seus filhos.