Catástrofes e cibercrime. Onde começa um e acaba o outro

Lisboa pode registar 1000 milhões de dólares de perdas perante uma catástrofe, diz o grupo segurador Lloyd’s. Este valor inclui vários riscos. Um ataque cibernético pode retirar 80 milhões de dólares de valor ao PIB da cidade.

E catástrofes não é apenas chuva, inundações, secas e incêndios.

Um país está sujeito aos efeitos nefastos da natureza mas também da genialidade humana. E neste número analisamos um segundo tema. Os riscos cibernéticos que começaram por afetar as empresas e as organizações, mas que já se estenderam ao risco humano. Um dos exemplos de trabalho na área dos riscos cibernéticos é a Hiscox que cobre este risco em todos o mundo há mais de 15 anos, com destaque para os países mais avançados, caso dos EUA, Reino Unido e Alemanha e que anunciou ter prestado assistência em mais de 1500 casos de ataques cibernéticos. As apólices para estas áreas cobrem perdas próprias e a responsabilidade civil decorrente de uma violação de dados, ameaça de extorsão, falha no sistema e falha de segurança. Sendo que a cobertura de conteúdo digital – e estamos a dar o exemplo da Hiscox – inclui difamação e violação dos direitos de propriedade intelectual. Os seguradores colocam à disposição dos clientes serviços de prevenção de incidentes.

Mas é um recente estudo do grupo segurador Lloyd’s em parceria com a Universidade de Cambridge que nos dá uma perspetiva avassaladora dos riscos das urbes. Foram estudadas 279 cidade se analisado o impacto de 22 riscos potenciais. E se em Lisboa as perdas são da ordem dos 1000 milhões de dólares, considerando que o impacto no mercado de capitais é o mais violento com perdas potenciais de 550 milhões de euros, um ataque cibernético implicará perdas de 80 milhões de dólares.

Mas se em Lisboa o impacto que o Lloyd’s calcula não vá além das centenas de dólares, exceto em casos extremos em que desaparece grande parte do PIB da cidade, no mundo as perdas potenciais de riqueza chegam aos 546,5 mil milhões de dólares. Refere o “Lloyd’s City Risk Index” que as ameaças pela mão do homem representam 59% de todo o risco, enquanto as perdas por ameaças naturais são responsáveis pelos restantes 41%. Tóquio é o pior exemplo no sentido de que é a cidade mais expostas com perdas potenciais imediatas da ordem dos 24,3 mil milhões de dólares. Juan Arsuaga, do Lloyd’s, realça o facto de o risco cibernético não afetar apenas as empresas mas a própria vida humana. Frisa que se as empresas “construírem saídas IoT nos respetivos processos podem expor-se a novos riscos cibernéticos, uma vez que estes dispositivos podem ser pirateados”. Acrescentam que frequentemente estes dispositivos têm um baixo nível de segurança. Mas disto isto nem tudo é negativo, pelo contrário. A Internet das Coisas “também oferece potencial para uma melhor compreensão do risco, para produtos de seguros personalizados e para produtos que possam ser ativados ou desativados consoante os critérios” e isso poderá fazer-se “através de contratos inteligentes”. A necessidade de olhar para os ciber ataques é tão mais relevante – salienta (em nota) Gonçalo Batista, diretor geral da Innovarisk – pelo facto de “os cibercriminosos não distinguirem as grandes das pequenas empresas” e logo esta mensagem acabou por ainda não ressoar junto das PME. Refere o gestor que é necessário mais “trabalho pedagógico (…) para que quem toma decisões nas empresas compreenda o risco ao qual estão expostas e que existem soluções”.