Catarina Martins diz que crescimento económico é “ainda tímido”

O Bloco de Esquerda (BE) salientou esta terça-feira que, embora a economia portuguesa tenha crescido em 2016 de uma forma “simpática”, os dados são ainda pouco significativos e o Governo deve focar-se em “inverter o empobrecimento do país”.

“O crescimento é ainda tímido para o que o país precisa. Este é o momento de dar o passo seguinte”, afirmou Catarina Martins durante uma visita a uma escola em Lisboa. A coordenadora do Bloco explica que o país deve dar agora “o passo seguinte”, por via do investimento público, “determinante para que o crescimento da economia se possa consolidar”.

De acordo com os dados revelados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 1,4% em 2016, menos duas décimas do que em 2015. O valor ficou, no entanto, acima das estimativas da Comissão Europeia, que esperava um crescimento na ordem dos 1,3%, bem como do Governo português (1,2%). A contribuir para os resultados positivos está um maior contributo da procura interna.