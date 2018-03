Catalunha: Três detidos e 17 feridos em confrontos com polícia em Barcelona

Dezenas de manifestantes exigiram hoje em Bruxelas liberdade para os políticos independentistas catalães presos, coincidindo com a detenção na Alemanha do ex-presidente do governo regional catalão Carles Puigdemont, refugiado na Bélgica há quase cinco meses.

Pelo menos 17 pessoas ficaram hoje feridas e três foram detidas quando a polícia carregou sobre centenas que tentaram romper um cordão policial numa manifestação, em Barcelona, contra a detenção do ex-presidente do governo regional catalão Carles Puidgemont. A polícia autónoma da Catalunha deteve três pessoas nos arredores da delegação do governo central em Barcelona, onde, segundo o serviço de emergência médica espanhol, foram atendidas 17 pessoas com ferimentos sem gravidade. Alguns manifestantes lançaram ovos, latas, bombas de fumo e tinta amarela contra os agentes da polícia antimotim, que carregaram para defender o perímetro em torno do edifício que representa o poder de Madrid. Continuar a ler Um grupo de manifestantes tentou lançar um contentor de lixo contra os Mossos d’Esquadra (policia regional), que carregaram para dispersá-los. Junto à delegação do Governo, ouviram-se palavras de ordem apelando à realização de uma greve geral e pela libertação dos que consideram ser presos políticos. Milhares de pessoas estão nas ruas de Barcelona a protestar contra a detenção de Puidgemont, preso pela polícia alemã no cumprimento de um mandado de detenção europeu emitido pela justiça espanhola. A representação da Comissão Europeia em Barcelona e o consulado da Alemanha foram outros dos pontos em que se concentraram manifestantes. convocados pelos autodenominados “Comités de Defesa da República”. Uma organização independentista juvenil chamada Arran colocou letreiros onde se lê “fascista” na casa do juiz que tem a seu cargo o processo dos independentistas, Pablo Llarena, em Das, Girona. Llarena acusou de rebelião 13 líderes catalães, entre os quais Puidgemont, na sexta-feira. Cinco foram alvos de mandados de detenção e outros três de mandados europeus, incluindo Puidgemont. Outros quatro acusados, entre os quais o ex-vice-presidente catalão Oriol Junqueras, já estavam em prisão preventiva. Manifestantes pedem em Bruxelas liberdade para independentistas catalães detidos Dezenas de manifestantes exigiram hoje em Bruxelas liberdade para os políticos independentistas catalães presos, coincidindo com a detenção na Alemanha do ex-presidente do governo regional catalão Carles Puigdemont, refugiado na Bélgica há quase cinco meses. A concentração, convocada pela Assembleia Nacional Catalã (ANC), antes da detenção hoje de Puigdemont quando regressava de uma deslocação à Finlândia, teve lugar junto à sede da Comissão Europeia e viam-se cartazes com frases a pedir liberdade “para os presos políticos” e contra o silêncio da União Europeia (UE). Os presentes gritaram frases como “Viva a Catalunha, viva a república” e contra o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, (“Rajoy, criminoso”). “É uma Espanha de tempos franquistas. Quanto à Catalunha, é uma Espanha que não conhece o diálogo, que põe as pessoas na prisão por risco de fuga”, disse, em declarações à Efe, Núria Bordes, membro da ANC, considerando que a acusação de rebelião “não tem qualquer justificação”. O eurodeputado nacionalista flamengo Mark Demesmaeker considerou, por sua parte, que a detenção na sexta-feira de cinco políticos independentistas catalães e hoje de Puigdemont constitui “uma escalada” da tensão. “A Europa está construída com base em valores democráticos, em direitos e liberdades de cidadãos livres de exercer os seus direitos políticos e claramente esse não é o caso de Espanha”, considerou, pedindo “diálogo” e “negociação” para resolver esta crise política.