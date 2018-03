Catalunha: Supremo espanhol decide se candidato à presidência regressa à prisão

Jordi Turull é um dos seis independentistas convocados pelo juiz que está a instruir o processo judicial sobre o seu envolvimento na tentativa frustrada de criação de uma República independente.

O magistrado vai comunicar aos suspeitos de crimes de rebelião e sedição os autos de acusação e irá analisar se deve tomar medidas cautelares.

Uma eventual detenção teria outras proporções políticas no caso de Jordi Turull, que já esteve detido preventivamente e que saiu da prisão depois de pagar uma fiança, se se apresentasse hoje no tribunal na qualidade de presidente eleito do Governo regional.