Catalunha: Sonho independentista está a perder apoio popular

O sonho independentista na Catalunha está cada vez mais a perder apoio popular. Os três partidos a favor da independência, que se candidataram às eleições de dezembro, ainda não chegaram a acordo para formar Governo e o antigo presidente da Generalitat (Governo regional) da Catalunha, Carles Puigdemont, assumiu que se fosse hoje não teria suspendido a independência catalã.

Três meses se passaram desde as eleições convocadas pelo Governo espanhol para a região da Catalunha. Embora as eleições tenham dado vitória ao partido de Albert Rivera e Inés Arrimadas, o Cidadãos (C’s), os partidos independentistas levaram a melhor ao conseguirem, em conjunto, a maioria absoluta no Parlamento catalão. Mas até agora o partido Juntos pela Catalunha, o Esquerda Republicana Catalã (ERC) e a Candidatura de Unidade Popular (CUP), ainda não chegaram a acordo.

O impasse político criado na Catalunha está a gerar uma onda de descontentamento entre os cidadãos. De acordo com uma sondagem do Centro de Estudios de Opinión da Catalunha, a percentagem de apoiantes da independência da região rondava os 48,7% em outubro, sendo que os últimos dados, registados em fevereiro, colocam a aprovação da independência em torno dos 40,8%. Quer isto dizer que se verificou uma queda de quase 8% na aprovação de uma Catalunha independente.