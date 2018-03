Catalunha: Puigdemont tinha criado protocolo de atuação em caso de buscas, meses antes do referendo

O governo catalão liderado por Carles Puigdemont criou, meses antes do referendo que deu vitória à independência da região, um protocolo de atuação para os altos dirigentes governamentais se protegerem de eventuais ações policiais. As autoridades espanholas indicam que as instruções foram dadas por correio eletrónico e foram enviadas para os vários departamentos do Governo regional, em antecipação de possíveis investigações policiais por rebelião.

A informação está a ser avançada pelo jornal espanhol “El Confidencial”, que teve acesso ao último relatório feito pela Guardia Civil sobre o processo independentista iniciado na Catalunha a 1 de outubro. O protocolo terá sido preparado pelo diretor do gabinete jurídico do Governo regional, Francesc Esteve, e aconselha os governantes a agir “no caso de possíveis ordens judiciais de investigação”.

Uma das recomendações dadas era a de nunca deixarem os oficiais da política fazerem buscas sozinhos: “Devem estar presentes durante a prática da diligência e acompanhar os membros da polícia judiciária que executarem a busca o tempo todo”. O cenário antecipado pelo Governo acabou por se tornar realidade quando Madrid deu início à “Operação Anubis”, com buscas no Ministério da Economia.