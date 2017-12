Catalunha nas mãos de um Partido Populista?

O próximo ato eleitoral na Catalunha será o primeiro round de um combate que está para durar. Um pleito que exige leituras em vários patamares.

Assim, no nível superior, a questão deverá ser colocada na dicotomia formações independentistas versus constitucionalistas. Dito de uma forma simples: será que os partidos que desejam a independência continuarão a ser maioritários no Parlamento Catalão?

Se a resposta for positiva, a análise descerá a um segundo degrau. Aquele que se prende com a formação do Governo. Uma situação problemática porque a Esquerda Republica da Catalunha (ERC) decidiu apresentar listas próprias e não se revê na ideia de Carles Puidgemont, o líder do Junts per Catalunya, que vê as eleições como a segunda volta do referendo e, em caso de vitória separatista, exige a recondução do executivo que liderava. Uma utopia e não apenas pelo facto de as sondagens favorecerem a ERC em relação ao partido cujo líder se autoexilou em Bruxelas.