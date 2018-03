Catalunha: Jordi Turull e mais quatro políticos foram encarcerados pelo Supremo

Ao contrário do que esperavam muitos analistas políticos espanhóis, o juiz do Supremo Tribunal de Espanha Pablo Llarena agravou as medidas de coação sobre cinco independentistas catalães, entre os quais Jordi Turull – que ontem falhou a obtenção de uma maioria absoluta no Parlamento para ser indigitado presidente do próximo governo da autonomia.

Llarena enviou para a prisão e sem direito a fiança os cinco réus acusados de rebelião, por considerar haver um alto risco de fuga ou de repetição dos crimes de que são acusados. Turull, Carme Forcadell, Raul Romeva, Josep Rull e Dolors Bassa foram assim encarcerados depois de já terem passado por um período de por prisão preventiva, de onde saíram sob fiança.

No caso de Turull, Rull, Romeva e Bassa, os quatro permaneceram presos entre 2 de novembro e 4 de dezembro, enquanto Forcadell passou apenas a noite de 9 para 10 de novembro na prisão. O juiz libertou-os com a advertência de que, se voltassem a cometer um crime ou executassem qualquer ação visando obter a independência por meios unilaterais, regressariam atrás das grades. O que acabou por suceder.