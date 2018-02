Catalunha: governo espanhol quer um candidato sem problemas judiciais

O governo espanhol quer que o candidato à presidência da Generalitat – que será proposto esta quinta-feira pelo parlamento – seja alguém elegível ou, dito de outra forma, que possa estar fisicamente na assembleia para poder ser, ou não, eleito. É que, depois de ultrapassado o problema de insistir no nome de Carles Puigdemont, o seu partido, o JxCat, e a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) querem avançar com o de Jordi Sànches.

O nome ainda carece de confirmação – dado que ambos os partidos ainda não anunciaram que convergem para o nome do professor universitário de Ciências Políticas da Universidade Autónoma de Barcelona, mas tudo indica que será ele o escolhido.

Ora, Sànchez, o número dois da lista do JxCat às eleições de 21 de dezembro passado e antigo presidente do parlamento catalão, está em prisão preventiva por supostos crimes de rebelião e sedição, entre outros, na sequência da declaração unilateral de independência da Catalunha, o mesmo delito que levou Puigdemont a refugiar-se em Bruxelas. Ou seja, Sànchez, preso preventivamente sem direito a fiança, também não poderá estar no parlamento para assumir a presidência da Generalitat, caso seja eleito.

Enric Millo, delegado do governo na Catalunha, recordou esta terça-feira que “estamos em plena aplicação do artigo 155 [que suspendeu a autonomia catalã], que terminará quando o presidente do parlamento propuser um candidato que atenda aos requisitos e possa ser eleito”.

Em entrevista citada pela imprensa espanhola, Enric Millo disse que “a normalidade será recuperada depois de o presidente do Parlamento [Roger Torrent, da ERC] fizer o seu trabalho, que ele ainda não fez, que é propor um candidato que possa ser investido”.

O ministro da Justiça, Rafael Catalá, citado pelo jornal “El Pais”, também proferiu declarações no mesmo sentido. É “inimaginável” pensar num presidente de um governo autónomo “que está na prisão e não pode exercer funções”, que, ainda por cima, vem substituir um presidente de um governo autónomo “que está fugido fora do país”. No passado sábado, tinha sido a vez de o chefe do governo, Mariano Rajoy, ter dito o mesmo.

O líder do Ciudadanos – que ficou em primeiro lugar nas eleições de 21 de dezembro – Albert Rivera, também criticou o acordo do JxCat com a ERC. Em entrevista, disse que os dois partidos “não têm vontade de emendar” os erros e de retornar “à democracia e à normalidade”.

O PP catalão e a líder do Ciudadanos na Catalunha, Inés Arrimadas, concordaram em pedir aos independentistas que procurem outros candidatos nas suas fileiras. E até o Partido Socialista da Catalunha está contra o nome de Sànchez, considerando a sua candidatura “um erro” que pode levar à necessidade de repetição do ato eleitoral.

Só o CatComu-Podem (o Podemos da Catalunha em coligação com outras forças de esquerda, e que tem 8 deputados no parlamento) não está incomodado com o nome a propor. Elisenda Alemany, porta-voz da coligação, apontou que seu grupo não falará até que haja uma confirmação do nome do candidato e recordou que já há um precedente semelhante no País Basco. Referia-se possivelmente a Iker Casanova – condenado a sete anos e meio de prisão por pertencer à ETA, que só poderia voltar a exercer um cargo público a partir de novembro de 2016, mas que desde 2014 é membro do parlamento basco.