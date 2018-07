Catalunha gastou 622 mil euros no registo de catalães no exterior

A Generalitat gastou 622 mil euros no Registo do Catalães no Exterior com dados que foram obtidos maneira “ilegal”, de acordo com um relatório recente da Guarda Civil para o Tribunal de Instrução nº 13 do Barcelona, a que a agência noticiosa espanhola Europa Press teve acesso.

A aplicação em causa foi criada “ad hoc” para o referendo sobre a independência da Catalunha a 9 de novembro 2014, organizada pelo ex-presidente do governo catalão Artur Mas e para a qual ele foi desqualificado e teve que depositar uma garantia solidária de 5,25 milhões de euros no Tribunal de Contas, juntamente com os outros envolvidos.

Segundo a notícia da mesma fonte, divulgada este domingo, os gastos da administração catalã desde a criação em 2014 desta ferramenta até dezembro 2017 totalizaram os 621.928,34 euros. Desse total, 94.235,65 euros corresponderam às mudanças introduzidas para o referendo do passado dia 1 de outubro.