Catalunha ficou completamente ingovernável

Primeiro as boas notícias (na ótica de Madrid): o bloco pró-independentista da Catalunha – formado pelo JuntsxCAT (de Carles Puigdemont), Esquerda Republicana (ERC) e Candidatura de Unidade Popular (CUP) – perdeu dois deputados, tendo passado de um agregado de 72 lugares para apenas 70 na nova composição do parlamento catalão; o partido mais votado, o Ciudadanos (37 lugares), é constitucionalista e não quer a independência do território; e finalmente, a esquerda mais radical, a CUP, perdeu parte substancial da sua força (passou de 10 para apenas quatro lugares).

Depois as más notícias (na ótica de Madrid): a esquerda pró-independência, menos dada a conluios com os constitucionalistas que os pró-independentistas de direita (Puigdemont), reforçou a sua posição no parlamento, tendo passado de 32 lugares – a ERC no âmbito do Juntos pelo Sim mais a CUP – para 36 (ERC mais CUP); e o Partido Popular praticamente desapareceu, assegurando agora três lugares em vez dos 11 anteriores, dando mostras do pouco apreço que os catalães têm pelo chefe do governo de Espanha.

Finalmente as notícias ainda piores (na ótica de Madrid): apesar da vitória e da promessa de apoio já manifestada por Rajoy, o Ciudadanos pode nunca conseguir chegar a formar governo, dado que não tem um agregado não-independentista que lho permita – pelo menos sem o recurso a negociações que ninguém sabe com quem poderiam ser mantidas, mas que seriam obrigatoriamente com os independentistas.