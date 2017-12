Catalunha: Esquerda republicana lidera sondagens a um dia das eleições

Falta apenas um dia para a Catalunha realizar aquele que é considerado um dos escrutínios eleitorais mais importantes para o país desde o fim da ditadura franquista. As últimas sondagens dão vitória aos independentistas da esquerda republicana (ERC), mas sem conseguir a maioria necessária para assegurar a governação da região.

Desde a passada sexta-feira que as sondagens em Espanha estão proibidas, mas o jornal espanhol ‘El Periódic’ tem ignorado os avisos e continua a publicar diariamente os resultados das pesquisas às intenções de voto. As últimas sondagens apontam para uma ligeira vantagem da esquerda republicana, liderada pelo antigo vice-presidente catalão, Oriol Junqueras, que se encontra na prisão. As projeções antevêem que a ERC, que defende a independência da região, consiga eleger entre 36 a 37 deputados.

Logo a seguir nas sondagens aparecem os liberais centristas do Ciudadanos-Ciutadans, que se opõem ao processo de independência da Catalunha e defendem a sua permanência em Espanha. As sondagens mostram que o partido liderado pela advogada Inès Arrimadas consegue eleger entre 31 a 32 deputados para o Parlamento catalão.