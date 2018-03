Castro Almeida: Nova liderança do PSD “não está a correr bem”

O vice-presidente do PSD, Manuel Castro Almeida, considera que o primeiro mês da nova liderança do partido não está a correr bem. Em entrevista à Antena 1, o social-democrata defendeu que Feliciano Barreiras Duarte – o secretário-geral do partido envolvido numa polémica sobre um falso currículo académico – deveria repensar se tem condições para manter o cargo.

“Assumo que as coisas não estão a correr bem, estamos num período de adaptação e este arranque é um período de adaptação que tem tido alguns incidentes dispensáveis, alguns são naturais de um período de arranque, de adaptação, e outros eram dispensáveis”, afirmou à Antena 1 Castro Almeida, que chegou ao lugar de vice-presidente quando Rui Rio se tornou líder do PSD.

Sobre o caso de Barreiras Duarte, o social-democrata disse que “é bom que ele pondere se tem ou não tem condições para exercer uma função tão importante e tão exigente como é a de secretário-geral do partido”, acrescentando que se arrasta “há algum tempo”. Castro Almeida assegurou ainda: “isto não aconteceria comigo”, em entrevista à Antena 1.