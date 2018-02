Castelo de Paiva: UE destina, a fundo perdido, 235 mil euros por empresa

Em resposta aos prejuízos causados pelo incêndio que atingiu Castelo de Paiva em outubro último, foi aberto um concurso aos fundos comunitários, visando o financiamento, a fundo perdido, de investimentos até 235 mil euros por empresa.

Os apoios incluem financiamento para a criação de postos de trabalho e para investir, por exemplo, na aquisição de máquinas e equipamentos, na componente informática, na gestão de marcas e planos de marketing ou em pequenas obras de remodelação.

Neste contexto, a CCDR-N, em parceria com o município de Castelo de Paiva, promove no próximo dia 5 de março, às 17h30, na Biblioteca Municipal, uma sessão de esclarecimento sobre os apoios do NORTE 2020 à criação, expansão ou modernização de pequenos negócios. A iniciativa decorre do concurso “SI2E – Sistema de Apoio ao Empreendedorismo e Emprego”, que prevê um apoio na ordem dos 2,5 milhões de Euros para micro e pequenas empresas do concelho.