Cascais procura ideias para novos negócios

O concurdo que que visa captar ideias de negócio e facilitar o acesso a fontes de financiamento, promovendo projetos inovadores em áreas de atividade com forte potencial de crescimento, destina-se a empresas em fase embrionária ou de startup (menos de três anos) ou autores de projetos inseridos em 5 áreas principais de atividade que representam clusters estratégicos da economia local, nomeadamente: Ambiente/Energia/Mar, Empreendedorismo Social, Tecnologias da Informação e Comunicação, Saúde e Turismo/Comércio/Serviços.

O projeto vencedor recebe um prémio no valor de cinco mil euros euros para realização de parte do capital social da nova sociedade ou para reforço da empresa, caso já exista. Os finalistas recebem ainda gratuitamente um ano de incubação virtual no Ninho de Empresas DNA Cascais, apoio na elaboração dos planos de negócio e mitigação de riscos, captação de investidores e têm acesso à rede de parceiros da agência do município.

“Os projetos vencedores das diferentes categorias que temos na nossa competição de ideias e negócios têm aqui uma oportunidade única de visibilidade para os seus projetos, principalmente junto de Business Angels (fundamentalmente dos membros do Clube BA de Cascais) que procuram de forma regular ideias inovadoras e startups com potencial de crescimento e escalabilidade”, admite Luís Matos Martins, CEO da DNA Cascais.