Cascais apresenta Escolas 2.0

Projeto pioneiro no país montado em parceria pela Câmara de Cascais, HP e Microsoft, o “Cascais + Tecnológico” representa um investimento municipal de 250 mil euros. Para o presidente da Câmara é plenamente justificado. “A Educação é o grande elevador social nas nossas sociedades. A nossa prioridade em Cascais é uma educação de qualidade nas escolas públicas, melhor do que as melhores”, diz Carlos Carreiras. “Estamos a trabalhar para termos escolas de referência nacionais em todos os graus de ensino: queremos as melhores escolas básicas, as melhores secundárias e as melhores universidades. A nossa estratégia é essa.”

São 20 mil contas de email @cascaisedu.com com um terabyte para alunos, professores e auxiliares das escolas concelho. Cloud e Office 365 para todos. E mais 356 novos computadores para todas as escolas do concelho. Para além das ferramentas já mencionadas, o pacote tecnológico inclui ainda o reforço da relação da comunidade com o acesso, na rede escolar, ao Yammer e ao Skype. Será, à frente, introduzido um currículo de introdução à programação robótica no 1º Ciclo com o apoio da ferramenta “Minecraft” especialmente desenvolvida pela Microsoft para esta finalidade.

A sessão de apresentação do “Cascais + Tecnológico” decorreu esta manhã na Escola Padre Agostinho da Silva, em Tires, e contou com a presença de 200 alunos e os diretores de todos os agrupamentos de escola do concelho, a quem foi entregue simbolicamente um computador para cada estabelecimento de ensino.