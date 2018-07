Casas em Lisboa estão a ser vendidas até 35% acima da avaliação bancária

A associação de defesa dos direitos do consumidor (Deco) alerta que os preços das casas em 18 municípios de Lisboa estão acima do valor médio de avaliação bancária. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que os preços dispararam, em média, 12,2% no primeiro trimestre deste ano em comparação com os preços praticados no ano passado.

Uma investigação da Proteste Investe concluiu que o preço médio dos T2 anunciados online está 35% acima do valor médio de avaliação bancária. A sobrevalorização de preços verificou-se também no caso dos T3, que registaram um disparo de 30%. Aliada a esta tendência está a subida do número de pedidos de financiamento ao setor bancário na hora de comprar casa.

Segundo a Proteste Investe, a avaliação predial do imóvel deveria servir de indicador para o preço de venda, no entanto, não é essa a situação que se tem vindo a verificar.