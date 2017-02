Casa Branca volta a comunicar em espanhol

O fim da página da Casa Branca em espanhol foi, afinal, temporário. A presidência norte-americana voltou a ter uma página oficial com versão em espanhol e o anúncio foi feito, obviamente, no Twitter. “Olá! Bem-vindos à Casa Branca! Siga-nos para que se mantenha a par das últimas notícias sobre Trump e sobre a sua administração!”, pode ler-se no tweet em espanhol que foi partilhado mais de mil vezes e tem mais de 1.250 gostos.

A versão espanhola do site da Casa Branca foi suspensa no dia da tomada de posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gerando uma onda de polémica. Entretanto a Casa Branca tinha afirmado que tudo não passou de um erro informático e que a página online estaria restaurada em breve. A garantia foi dada pelo porta-voz do presidente, Sean Spicer, numa conferência de imprensa, onde assegurou que o conteúdo da página seria restaurado “peça por peça” o mais rapidamente possível. Spicer afastou, assim, a suspeita de que o encerramento da página estaria ligado a quaisquer motivos políticos. No entanto, o porta-voz afirmou também na altura que havia “muito trabalho para fazer na página web para assegurarmos que estamos preparados para reunir a máxima informação possível o quanto antes”. https://twitter.com/LaCasaBlanca/status/826570822584324097