Casa Branca em alerta após carro embater em barreira de segurança

Um veículo embateu esta sexta-feira numa barreira de segurança da Casa Branca, nos Estados Unidos da América. As agências noticiosas internacionais referem que a condutora do automóvel foi intercetada e detida pelas forças policiais, apesar de não terem sido ouvidos tiros nem se terem registado feridos.

O embate ocorreu há cerca de uma hora e obrigou os serviços secretos norte-americanos a acionarem um perímetro de segurança. Ainda assim, o veículo “não atravessou a barreira de segurança do complexo da Casa Branca”, segundo uma publicação feita pelos mesmos serviços na rede social Twitter. As autoridades indicam ainda que o trânsito perto do local foi afetado.

A Associated Press afirma que várias testemunhas dão conta de uma altercação nos terrenos da Casa Branca, com um rápida capacidade de resposta por parte os agentes de segurança. O incidente em Washington DC acontece numa altura em que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, recebe o primeiro-ministro da Austrália, Malcom Turnbull, numa visita oficial de Estado ao país.