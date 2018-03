Casa Branca acusa hackers russos de tentarem atacar rede elétrica dos EUA

A administração de Donald Trump acusou a Rússia de orquestrar uma campanha de ataques cibernéticos que visava a rede elétrica dos Estados Unidos, de acordo com um relatório da Homeland Security (departamento de segurança interna dos EUA).

Como já vem sendo apanágio da Casa Branca (desde que Barack Obama deixou a presidência), os Estados Unidos acusam a Rússia de ter interferido nas últimas eleições presidenciais norte-americanas e, pelo menos desde março de 2016, as autoridades norte-americanas têm acusado hackers russos de se tentarem infiltrarem em setores estruturais do país.

Um relatório do departamento de segurança interna norte-americana, divulgado dia 15, veio, agora, reforçar essas acusações ao apontar que um grupo de piratas informáticos russos teve a capacidade de se infiltrar e “desligar” a rede elétrica dos EUA.

Mesmo que nunca tenham chegado a perpetrar um ataque cibernético, os hackers russos “ganharam a capacidade de bloquear ou fechar completamente as centrais energéticas e outras infraestruturas críticas nos EUA”, explicou Robert Lee, CEO da empresa de segurança cibernética Dragos, à NPR.

O grupo russo poderá ter tido também a “porta aberta” para atacar instalações nucleares, comerciais, redes de abastecimento de água e o setor da aviação norte-americano.

A divulgação do relatório da segurança interna norte-americana ocorreu após Washington ter aplicado sanções contra 19 personalidades e cinco entidades russas por, alegadamente, terem interferido nas eleições presidenciais dos EUA, em 2016, entre outros ataques informáticos.

O relatório do departamento de segurança interna dos EUA surgiu na sequência de uma investigação à Symantec, uma empresa norte-americana de segurança informática, no último trimestre de 2017. No decorrer da investigação as autoridades detetaram um grupo de hackers, denominado de Dragonfly, que teria entrado nos principais sistemas de operações das empresas de energia nos EUA e na Europa. Os piratas informáticos, que a Symantec não denunciou publicamente, terão usado ao phishing para obter acesso às organizações.

À Reuters, Amit Yoran, uma ex-funcionária do departamento de segurança interna norte-americano, disse que o facto de os EUA acusarem publicamente a Rússia é algo “extraordinário e sem precedentes”.

Robert Lee, por sua vez, defendeu ainda que a rede elétrica americana não é preocupante pela resiliência do sistema informático, mas haverá motivo de preocupação noutros setores energéticos dos EUA.