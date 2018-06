Carta suspeita na sede da Prosegur gera alerta

A Prosegur recebeu hoje um “envelope suspeito” na sua sede situada na Avenida de Berna, em Lisboa, fazendo a empresa lançar o alerta, confirmou ao Jornal Económico (JE) um funcionário dos bombeiros sapadores de Lisboa. O alerta foi dado há sensivelmente uma hora.

A PSP e os bombeiros estão no local, estando a polícia a fazer o perímetro de segurança enquanto a remoção do envelope ficou a cargo dos bombeiros, revelou a PSP ao JE.

Embora com uma forma fora do habitual, o envelope não chegou a motivar a evacuação do prédio, notícia o site notíciasaominuto.