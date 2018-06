Carta aberta

Caros Responsáveis pelos conselhos diretivos das escolas secundárias,

Sou um cidadão de Lisboa preocupado com a sua cidade e o seu país e que vê com apreensão o rumo que o mesmo leva nalguns aspetos específicos da cidadania. Temos um País em muitas áreas muito melhor hoje do que era há não muitos anos, mas temos manifestações de falta de civismo e de respeito pela propriedade privada e pública que me preocupam.

O aspeto do vandalismo urbano é daqueles que para mim são neste momento mais marcantes e sintomáticos. Não se trata “apenas” da destruição do património que é de alguns ou de todos, mas do sinal que essa destruição representa e dos perigos que a mesma traz consigo.