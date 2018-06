Carros modificados: multas podem ir até aos 1200 euros

carrosA personalização dos carros pode valer multas que podem ascender aos 1.200 euros. Se pretender modificar a estrutura do seu carro, motor ou sistemas e componentes, não o poderá fazer sem uma aprovação especial do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT). No entanto, mesmo que lhe seja concedida essa autorização, só depois das alterações estarem homologadas no livrete, poderá ficar descansado.

Se quiser fazer uma alteração no seu automóvel está obrigado a apresentar o projeto de transformação individual junto dos Serviços Regionais e Distritais do IMT. Só após essa análise e consequente aprovação, pode avançar com as alterações pretendidas. Antes do fim do processo terá de submeter o veículo a uma inspeção extraordinária, sendo que o custo da mesma de 107 euros será sempre pago pelo proprietário. A emissão de novo certificado de matrícula que obriga a entrega do caducado, tem um custo de 30 euros.

Se não cumprir todo este processo incorre numa coima que pode ir até aos 1.200 euros e poderá até ver o seu automóvel apreendido. Numa inspeção periódica, qualquer alteração detetada que não seja contemplada no livrete, dará direito ao chumbo do veículo.