Carros da Uber e Cabify com multas de 300 mil euros desde dezembro

A Polícia de Segurança Pública (PSP) autuou 131 carros das plataformas Uber e Cabify desde o mês de dezembro, assim que entrou em vigor a nova legislação a propósito dos transportes sem alvará. Os números foram avançados pelo diretor de comunicação da PSP, Hugo Palma, ao Correio da Manhã.

De acordo com a lei nº35/2016, de 21 de novembro do ano passado, “o exercício da atividade sem o alvará a que se refere o artigo 3.º é pu n ível com coima de (euro) 2000 a (euro) 4500, tratando-se de pessoa singular, ou de (euro) 5000 a (euro) 15 000, tratando-se de pessoa coletiva”, sendo que “as coimas previstas no número anterior são fixadas no dobro do valor em caso de reincidência”.

“As contraordenações ascendem já a mais de 300 mil euros”, refere ao CM João Pica, da Associação Nacional de Parceiros das Plataformas Alternativas de Transportes. Depois de ser notificado com o valor da infração, o autor tem de efetuar o pagamento do valor mínimo da coima no momento ou 48 horas mais tarde, indicou ainda o responsável.