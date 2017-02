Carreiros do Monte vão ter espaço mais digno

Uma realidade tornada possível pela Câmara Municipal do Funchal, que diz responder a uma reivindicação antiga destes profissionais, que se queixavam de falta de condições de suporte ao seu trabalho quotidiano.

Atualmente, os Carreiros do Monte apenas dispõem de uma pequena despensa para o efeito, cedida pela Diocese, e onde a autarquia sublinha que estão limitados a fazer uso de cacifos antigos.

A edilidade funchalense explica que em resultado de várias reuniões de trabalho com a direção da associação, especialmente a partir do encontro originado pelas Presidências Abertas da CMF, no mês de julho, a autarquia conseguiu garantir agora esta solução, requalificando todo o edifício onde funcionam atualmente as casas-de-banho públicas da freguesia, junto ao local onde começam as descidas de carros de cesto.

A vice-presidente da autarquia, Idalina Perestrelo, acompanhada de elementos do executivo camarário e da presidente da Junta de Freguesia do Monte, visitou anteontem o local. Uma ocasião para a autarca revelar a novidade à associação, explicando que além da cedência do espaço, que é camarário, a CMF compromete-se a reabilitar a infraestrutura. Disse que as instalações sanitárias abertas à população serão adaptadas de modo a se manterem no primeiro piso. O segundo andar “sofrerá, então, mudanças mais significativas, passando a estar inteiramente ao serviço dos carreiros. Será um investimento da autarquia na ordem dos 30 mil euros e as obras devem começar até ao fim do próximo mês”, referiu Idalina Perestrelo.