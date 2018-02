Carrefour: depreciação de ativos gera perdas de 531 milhões de euros em 2017

O grupo francês de distribuição Carrefour anunciou hoje que em 2017 perdeu 531 milhões de euros, face aos lucros de 746 milhões do ano anterior, um resultado que justificou com as depreciações de ativos registadas.

O resultado operacional da empresa caiu 14,7% para 2.006 milhões de euros, uma descida que corresponde a um mau desempenho em França e à deflação de preços do Brasil, os dois principais mercados.

O Carrefour explicou em comunicado, citado pela agência Efe, que as suas contas de 2017 sofreram o impacto de encargos excecionais de 1.310 milhões de euros ligados sobretudo a depreciações registadas em Itália e à compra de supermercados em França do grupo espanhol Dia.