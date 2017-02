Carlsberg sedenta pela cerveja chinesa Tsingtao

A empresa com sede em Copenhaga está a trabalhar com um consultor sobre uma possível oferta para a compra da Tsingtao Brewery Co., do grupo Asahi Group Holdings Ltd. Ainda não foi tomada nenhuma decisão final mas as ações valem cerca de 1,2 mil milhões de dólares, com base no preço atual das ações em Hong Kong, segundo dados divulgados pela Bloomberg.

A Carlsberg já detém 60% da cerveja rival, a Chongqing Brewery Co. Para além do mercado chinês, os dinamarqueses querem também expandir-se para o Vietname e para qualquer país que tenha um rápido crescimento no mercado.

Asahi, a maior cervejaria japonesa, está a ponderar uma possível venda de sua participação minoritária na Tsingtao. O presidente da Asahi, Akiyoshi Koji, disse numa entrevista em janeiro que a empresa vai tomar importantes decisões este ano sobre a sua participação já que “a propriedade sem controlo não faz muito sentido”.