Carlos Tavares: um ex-supervisor à frente do Montepio

Carlos Tavares assume efetivamente hoje, quarta-feira, dia 21 de março, a presidência Caixa Económica Montepio Geral. Está previsto que apenas acumule as duas funções de Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva só por seis meses, mas ainda assim arranca com aquele que é o maior desafio de um banco como o Montepio: tem de (continuar) a melhorar a qualidade da carteira de crédito, e a resolver o legado de crédito malparado, numa altura em que há alterações regulatórias ao nível do provisionamento, e tem de reforçar o rácio de capital através da emissão no mercado de obrigações subordinadas no valor de 250 milhões de euros.

O banco que passou a sociedade anónima por imposição do Banco de Portugal para poder receber acionistas com capacidade de injetar capital quando houver necessidade de um aumento de capital, espera novos acionistas. Mas, depois de muita polémica mediática, numa primeira fase o banco só irá receber acionistas com participações simbólicas. As Misericórdias que foram convidadas por Tomás Correia (presidente da Associação Mutualista) chegam “para dar corpo ao projecto de banco da economia social”. Segundo o próprio presidente da Associação Mutualista o investimento não ultrapassa os 48 milhões por 2%, sendo o investimento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa de 20 milhões por 1%.

Ora isto serve sobretudo para manter a avaliação da Caixa Económica no balanço da Associação Mutualista em pouco mais de 2 mil milhões de euros. Mas não dá o “cash” que a dona do banco precisa (a entrada inicial de 200 milhões por 10% cumpria as duas funções. Assim, só dá para a primeira).