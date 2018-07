Carlos Tavares fica CEO do Montepio e BdP avalia nome para ‘chairman’

O processo de adequação e avaliação (fit & proper) dos órgãos sociais da Caixa Económica Montepio Geral está a decorrer e teve desenvolvimentos: por um lado, o nome que faltava aprovar para a comissão executiva, Pedro Alves, sai da lista dos administradores executivos do banco liderado por Carlos Tavares e é iniciado um novo processo de avaliação como administrador não executivo.

Isto porque Pedro Alves é coordenador do centro corporativo da Associação Mutualista e, como tal, foi submetido a um escrutínio diferente do dos outros administradores, pelo Banco de Portugal. Pelo facto de ter funções no acionista do banco, passou para administrador não executivo. Até porque o supervisor continua a querer que haja uma separação entre a Associação Mutualista e a Caixa Económica.

Por outro lado, o Banco de Portugal, que tem de avaliar a adequação e gestão dos órgãos sociais da Caixa Económica, tem estado em conversas com Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista, para escolher um chairman para o banco.