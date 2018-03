Carlos Tavares acumula função de CEO e chairman no Montepio

A notícia de que Carlos Tavares vai acumular a função de CEO com a de Chairman foi avançada pelo Eco, e o Jornal Económico confirmou a acumulação temporária das duas funções.

Isto significa que o Banco de Portugal não aprovou o nome de Nuno Mota Pinto para o lugar de CEO, mantendo-o no entanto na lista de órgãos sociais onde se prevê venha a desempenhar a função de administrador executivo. O motivo do supervisor prende-se com a falta de experiência na administração de bancos de retalho. Nuno Mota Pinto foi administrador do Banco Mundial.

O Negócios escreve que Carlos Tavares vai sair da Caixa Geral de Depósitos, onde era assessor da administração, para poder desempenhar as funções no Montepio.