Carlos Slim quer ajudar o México a negociar com Trump

O bilionário mexicano Carlos Slim disse nesta sexta-feira que o México unido estava pronto para ajudar o governo a negociar com Donald Trump e apelou a todos os partidos políticos para apoiarem o presidente Enrique Pena Nieto nas suas reuniões com o presidente dos EUA. A notícia é avançada pela Reuters.

Carlos Slim diz ainda que o “México é o maior sócio comercial que os Estados Unidos podem ter”.

Nesta sexta-feira, numa inédita em conferência de imprensa na Cidade do México, o Tycoon mexicano diz que está disposto a ajudar o governo mexicano a negociar com Donald Trump e pediu a todos os partidos políticos do México que esqueçam as diferenças e se unam ao presidente Enrique Peña Nieto pois o México precisa de negociar a partir de uma posição de força, lembrando que Trump, é “um grande negociador”, e representou uma grande mudança na forma como a política é conduzida.