Carlos Saturnino diz que o reforço da participação acionista do BCP vai depender da evolução do banco

O Presidente da Sonangol disse à saída da Assembleia Geral do BCP que a petrolífera angolana, que tem quase 20% do BCP, vai aumentar o envolvimento na gestão do banco.

“Temos um investimento grande e estratégico no BCP e naturalmente pertendemos reforçar a participação na gestão do banco”, disse o presidente da Sonangol. “Estamos em contato com os outros acionistas do banco, com a Fosun, mas também com a EDP e outros acionistas. Temos falado regularmente com o Conselho de Administração, com a Comissão Executiva”, admitiu.

A Sonangol diz também que o seu investimento no BCP é de longo prazo.