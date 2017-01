Carlos Leiria Pinto: O banqueiro português nas Américas

Carlos Leiria Pinto é um dos poucos portugueses que ocupam cargos de topo na alta finança mundial, liderando a operação andina do International Finance Corporation (IFC). Uma experiência que, disse ao Jornal Económico, tem sido muito valiosa. “São países fantásticos, com um potencial enorme”, disse o português que lidera a entidade que atua como braço do Banco Mundial para o financiamento ao setor privado na Colômbia, Equador, Bolívia, Peru e Venezuela.

Nascido em Lisboa há 54 anos, Carlos Leiria Pinto é licenciado pela Universidade Nova e tem uma longa carreira no setor financeiro e na supervisão. Ao longo das últimas décadas, passou pelo BNP Paribas, pelo Eurohypo (do grupo Commerzbank), pela ECS Capital e pelo Banco de Portugal, onde trabalhou com Carlos Costa. Até que, em 2014, recebeu um convite para liderar as operações do IFC nos países dos Andes. “Era um desafio de tal forma entusiasmante, poder colocar os meus conhecimentos ao serviço de uma das mais prestigiosas instituições financeiras internacionais, que achei que devia aceitar. O Dr. Carlos Costa gentilmente compreendeu e aceitei o convite”, disse o banqueiro, fazendo um balanço “muito positivo” do trabalho realizado nos últimos dois anos e meio.

Mas mudar-se para o outro lado do mundo teve implicações a nível familiar. “A minha família está cá em Portugal. A minha mulher é médica e professora na universidade e tinha começado a fazer o doutoramento, que era um sonho antigo. Os nossos dois filhos já estão crescidos e ela tinha começado a fazer isso. E disse-me: se for contigo, neste momento, nunca mais acabo o doutoramento. E fizemos então um pacto: ela e os meus filhos estão cá, enquanto eu estou lá, mas venho a Portugal sempre que posso”, contou.

Até quando? O gestor não sabe, mas admite que gostaria de voltar a trabalhar na banca em Portugal. “Sim, está nos meus planos regressar, se surgir uma boa oportunidade”, admitiu Carlos Leiria Pinto, sublinhando que o setor financeiro português tem pela frente vários desafios, a começar pelo problema do crédito malparado. Além disso, frisou, é necessário resolver o problema ético que, em seu entender, esteve na origem dos grandes escândalos bancários dos últimos anos. “Para onde foram os milhares de milhões de euros do BPN, do Banif, do BES e de outros bancos? Volatilizaram-se?”, disse.

Combater a pobreza através da iniciativa privada

Tendo a seu cargo um portfólio de investimentos no valor de 3,1 mil milhões de dólares, Carlos Leiria Pinto lidera uma equipa de cerca de 120 pessoas, distribuídas por Bogotá (onde está o regional hub), Lima e La Paz. Um dos feitos de que se orgulha é o facto de ter convencido o Banco Mundial a conceder financiamentos a empresas no Equador e na Bolívia. “Quando cheguei não se faziam operações nesses países devido ao risco político. Os governos de Correa e Morales tinham feito nacionalizações e o Banco Mundial tinha decidido esperar para ver. Mas, quando iniciei funções, falei com alguns empresários e depois, devagarinho, consegui convencer Washington que deveríamos apoiar investimentos privados na Bolívia e no Equador”, disse.

Além de investir diretamente no capital das empresas locais, numa lógica semelhante à dos private equity mas com a preocupação de contribuir para um desenvolvimento sustentável do ponto de vista sócio-ambiental, o IFC também concede linhas de crédito a bancos e a empresas privadas. “Estamos mais focados no setor financeiro, nos bancos, instituições financeiras, infraestruturas, e também no sector da energia, agronegócios, petróleo, gás e minas”, explicou, acrescentando que o IFC também concede financiamentos a bancos que, depois, abrem linhas de crédito destinadas a Pequenas e Médias Empresas (PME).

A presença do Banco Mundial na América do Sul remonta ao tempo da Guerra Fria, quando o combate ao comunismo era a principal preocupação dos Estados Unidos e das outras potências ocidentais. O Banco Mundial atua através de duas vertentes: por um lado, financiando estados e entidades públicas, através do IBRD; e, por outro, financiando as empresas privadas, por via do IFC. Antes como agora, o objetivo é contribuir para a redução da pobreza, no quadro da economia de mercado.

Carlos Leiria Pinto mostra-se confiante no potencial de crescimento destes países da América do Sul e garante que existem oportunidades para as empresas portuguesas. “Há vários grandes projetos a avançar”, frisou.

[Notícia publicada na edição impressa de 20 de janeiro]