Carlos Costa: “A saída da Caixa do Estatuto do Gestor Público não é uma questão de supervisão”

A questão da saída da Caixa do estatuto do gestor público (que incluiu a alteração da remuneração e a questão do número de administradores) “do ponto de vista do Banco de Portugal não é uma questão de supervisão”, disse Carlos Costa na sua audição à “Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do XXI Governo Constitucional no que se relaciona com a nomeação e a demissão da Administração do Dr. António Domingues”.

O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, disse assim desconhecer qualquer exigência do Banco Central Europeu (BCE) no sentido de ser alterado o estatuto do gestor público para os administradores da Caixa Geral de Depósitos.

É uma matéria contratual, e por isso o Banco de Portugal não foi previamente ouvido, nem tinha de ser”, disse Carlos Costa que no entanto salientou que o Mecanismo Único de Supervisão várias vezes recomendou à CGD politicas remuneratórias que aumentassem a capacidade para atrair bons quadros e para os reter. o MUS endereçou cartas ainda em janeiro de 2016 a chamar a atenção para políticas remuneratórias que aumentassem a atratividade de quadros.