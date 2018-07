Carlos César: partidos que suportam Governo PS “têm de mostrar que são úteis e influentes”

Carlos César, presidente do Partido Socialista, comentou hoje no programa da TSF “Almoços Grátis”, o papel dos partidos que suportam o Governo na aprovação do orçamento de estado. Para Carlos César, Bloco de Esquerda, PCP e PEV têm atualmente “o desafio de mostrar que são úteis e influentes na política portuguesa”.

Apesar de considerar uma irresponsabilidade o chumbo do OE2019, Carlos César admite que “não existem automatismos”, que os partidos “têm de se rever nas políticas orçamentais para darem o seu voto positivo”e que o diálogo entre socialistas e os restantes partidos continuam em curso.

“Existe um espaço de convergência que será suficiente para a aprovação deste Orçamento”, realça Carlos César.