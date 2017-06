Carlos Carreiras, presidente da edilidade de Cascais, é o próximo convidado no debate do International Club of Portugal - ICPT, com o tema: “E se os autarcas governassem o mundo”.

O evento realiza-se no próximo dia 8 de junho, no hotel Fontana, em Lisboa. Recorde-se que Carreiras é o presidente do conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses e coordenador autárquico do PSD.