Carlos Albuquerque será administrador executivo da CGD

O até agora director do departamento de supervisão do Banco de Portugal e alternante do Mecanismo Único de Supervisão (SSM, nas siglas em inglês) vai ser administrador executivo de Paulo Macedo, sendo por isso oito os administradores executivos. Isto é, em número igual aos não executivos, soube o Jornal Económico.

O nome de Carlos Albuquerque foi avançado pelo Jornal de Negócios, que noticiava que antes iria ter de passar por um “período de nojo”.

De acordo com informação escolhida pelo Jornal Económico, Carlos Albuquerque tomou a iniciativa de contactar o BCE, pois sendo alternante do Mecanismo Único de Supervisão entendeu que tinha de pedir ao regulador para, de acordo com o código de ética da instituição, saber qual seria o tempo de “Cooling-off” necessário para transitar de um regulador para uma entidade regulada. Terá sido por essa razão, porque ainda não chegou a resposta do BCE, que não integra a equipa de Paulo Macedo desde o início, ou seja desde hoje, dia 1 de fevereiro.