Cápsula do tempo: O gadget que mudou as nossas vidas

Com o iPad, as coisas funcionaram como sempre: Steve Jobs, um dos rostos, ou ‘o rosto’ da empresa, criou as condições certas para que tudo fosse um sucesso. O aparelho foi anunciado em 27 de janeiro de 2010 em plena Yerba Buena Center for the Arts em São Francisco e descrito como alguma coisa inovadora e nunca antes vista, situada a meio caminho entre o computador pessoal e o iPhone – que, já por si, tinha sido quase uma revolução no sector.

Quando entendidos e consumidores tiveram finalmente o iPad nas mãos, as reacções foram as de sempre: os indefectíveis da marca rejubilaram de felicidade e os detractores militantes acharam que aquilo não passava de um brinquedo caro. Mas, afinal, não é isso mesmo que todos os gadgets são?

O iPad criou rapidamente uma legião de faz, mas de algum modo foi bem mais que aquilo que a própria Apple estava á espera: ao transformar-se numa autêntica moda, esse mero brinquedo caro passou a fazer parte da lista de objectos imprescindíveis que qualquer pessoa moderna não podia dar-se ao luxo de deixar de ter. Ninguém escapou, nem mesmo os mais circunspectos e ascetas dos empresários. De repente, o mundo ocidental dividiu-se entre o paraíso dos que tinham o iPad e o purgatório dos que não o tinham – mas o verdadeiro inferno ficou destinado para os que, tendo um tablet, não tinham um iPad! Manias do mundo moderno, sempre à espera que a moda seguinte altere a posição de cada um naqueles universos.