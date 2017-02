Cápsula do tempo: O dia em que Chipre passou a ser dois países

Passou a pertencer ao Império Otomano em 1571 e desde essa altura a ilha de Chipre nunca mais teve descanso. Ponto de passagem importante para todos os países do Mediterrâneo – e também para o resto do mundo que mantinha relações económicas com a região – Chipre foi cobiçada por todos os povos que algum dia quiseram ter uma palavra importante a dizer no Mediterrâneo.

O domínio turco só acabou em 1878, quando a ilha passou a fazer parte do Império britânico – que por aqueles anos, e juntamente com os franceses – seriam os primeiros responsáveis pelos desentendimentos profundos que marcaram aquela difícil região e que ainda hoje estão muito longe de se resolver.

Com a proximidade cultural mais que evidente com a Grécia, os cipriotas pareciam estar apostados em acabar por, algum dia, fazerem parte do país helénico. Mas não foi nada disso que sucedeu. A Grã-Bretanha tomou posse oficial da ilha apenas em 1925 – depois de anos de desentendimento com o Império turco, que acabaria por desaparecer em 1918.